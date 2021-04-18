إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين

عقب إغلاق احترازي بسبب الأمطار

أعلنت الجهات المعنية إعادة فتح لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين.

وقال مركز العمليات الأمنية 911 عبر حسابه في تويتر: تم فتح طريق (الهدا) بالاتجاهين نود السلامة للجميع.

وكان قد تم إغلاق الطريق مؤقتًا في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.