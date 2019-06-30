مع تقدم العمر.. 5 طرق للحفاظ على أسنانك تعرّف عليها

المهم الاختيار الصحيح لطبيب الأسنان وعلاج الفلورايد

الشيخوخة أمر لا مفرّ منه؛ ولكن لا يجب أن يصاحبها فقدان الأسنان. وتساعد العلوم حاليًا طبيب الأسنان للاعتماد على الأسلوب "الوقائي"، بدلًا من عقلية "الحفر والحشو" السائدة منذ عقود.

وساعد طب الأسنان اللاصق، وإعادة تقويم وزراعة الأسنان، الأطباء على الاعتماد على المزيد من الخيارات.

ويقول تقرير على موقع "CNN بالعربية": إن طب الأسنان اتخذ اليوم نهجًا أكثر تحفظًا، وفيما يلي 5 طرق يمكنك من خلالها المحافظة على أسنانك مع تقدم العمر، وطرق علاج الأسنان:

الفلورايد علاج رائع

الجرعات القوية من الفلوريد التي يتم وضعها مباشرة على التجاويف الصغيرة؛ يمكنها بالفعل إعادة تكوين المينا أو إعادة بنائها؛ مما يلغي الحاجة إلى الحشو.

ومع ذلك؛ فإن مفتاح إعادة التأهيل هو الكشف المبكر. كما أن زيارة طبيب الأسنان بشكل منتظم ضروري لذلك.

يجب استبدال أو فحص الحشوات، التيجان، أو أي ترميم سابق للأسنان كل 8 أعوام، وفي حال انتشر التسوس دون اكتشافه، قد يستهلك الكثير من بنية الأسنان السليمة وعندها يحتاج إلى تاج أو تلبيس، أو قد يصل إلى العصب، وعندها يحتاج إلى علاج قناة الجذر.

تأكد من حصول أطفالك على علاجات الفلورايد حتى بلوغ سن 15 عامًا على الأقل. ويستهلك الأطفال الكثير من السكر الذي ينقسم إلى مجموعة ثنائية من الحمض الذي يؤدي إلى تآكل الأسنان؛ مما يسبب تسوس الأسنان بسرعة. الفلورايد علاج رائع في إعادة بناء المينا وتحييد تلك الأحماض.

استخدام الفرشاة الكهربائية

فرشاة الأسنان الكهربائية واحدة من أكبر التطورات في مجال العناية المنزلية بالأسنان. نسبة 99% من المرضى لا يعرفون حقًّا طريقة استخدام الفرشاة اليدوية، والأهم من ذلك أنهم لا يستخدمون الفرشاة لمدة دقيقتين كاملتين.

فراشي الأسنان الكهربائية تضمن أن يتم تنظيف الأسنان بالفرشاة بالكامل في كل مرة؛ فعدم تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل صحيح قد يؤدي إلى تراكم البلاك، وتورم اللثة، وتسوس الأسنان، وضعف صحة الفم بشكل عام.

ارتدي واقيًا ليليًّا

يتسبب الطحن بالأسنان في سقوط ملليمترات من بنية الأسنان سنويًّا، وإذا لم يتم تشخيص ذلك. قد لا يرى هؤلاء الأشخاص أي علامات تآكل فورية على أسنانهم؛ لكن بعض الأشخاص يصرون على أسنانهم بشكل مدمر، فهم يقضون ببطء على العظم الداعم للأسنان؛ مما يؤدي إلى ركود اللثة، وفقدان العظام، وفقدان الأسنان بشكل حتمي.

نظام صحة الفم المناسب لك

تُصرف الكثير من الأموال على منتجات العناية الأفضل للفم؛ لكن عليك أن تدرك أن هناك نظامًا فعليًّا لمعجون الأسنان، وشطف الفم، ومنتجات "العناية الإضافية" المناسبة لك.

والخطوة الأولى هي تحديد نوع مرض الأسنان، ويمكن تقسيمه إلى 4 حالات أساسية: عرضة للتجويف، حساسة، أسنان ملطخة، واللثة السيئة.

ويمكنك أن تسأل طبيب الأسنان عن الفئة التي تقع فيها كل حالة، فكل منتج من منتجات طب الأسنان يحتوي على مكونات رئيسية مصممة لكل فئة من المرضى؛ وبالتالي استخدام منتجات العناية بالفم الصحيحة، يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في طول عمر أسنانك.

الاختيار الصحيح للطبيب

توجد علاقة كبيرة بين طبيب الأسنان والحفاظ على أسنانك. تأكد من أن طبيبك على دراية بجميع الأبحاث الحالية، وأن عيادته حديثة للغاية؛ ولكن الأهم من ذلك، تأكد من أنه يعطيك الوقت الكافي ويعتني بك جيدًا. ويبدو الأمر بسيطًا؛ لكنه -على الأرجح- العنصرُ الأكثر أهمية في قائمة التحقق الخاصة بك.