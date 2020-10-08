"الصحة": تسجيل 421 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 561 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020، تسجيل 421 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 338132 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 561 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 323769 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4972 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9391 والحالات الحرجة 879 حالة.