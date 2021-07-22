أحدث حصيلة لكورونا في العالم: 4,128,543 ضحية و 191,917,090 إصابة

وفق وكالة "فرانس برس"

طبقاً لإحصائية أجرتها وكالة "فرانس برس"؛ استناداً إلى مصادر رسميّة، اليوم الخميس، تسبّب فيروس #كورونا بوفاة 4,128,543 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

ووفق الإحصائية، تأكدت إصابة أكثر من 191,917,090 شخصاً بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.