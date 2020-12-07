"الصحة" تضبط مخالفًا يدَّعي العلاج بـ"الكي" في الرياض

تمت إحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيق معه وتطبيق العقوبة بحقه

ضبطت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، مخالفًا يدَّعي العلاج عن طريق "الكي" في إحدى الشقق السكنية المفروشة بمدينة الرياض.

واتضح أن المعالِج المخالِف يوهم المرضى بالشفاء مقابل أخذ مبالغ مالية منهم بعد علاجهم بالكي.

وتبيَّن أن المخالِف قادمٌ من مدينة حائل، وتمت إحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيق معه، وتطبيق العقوبة بحقه.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع للإبلاغ عن مثل تلك المخالفات بالاتصال على الرقم ٩٣٧.

وزارة الصحة

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07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442 10:18 PM

تمت إحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيق معه وتطبيق العقوبة بحقه

"الصحة" تضبط مخالفًا يدَّعي العلاج بـ"الكي" في الرياض

منصور الشلاقي

الرياض

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ضبطت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، مخالفًا يدَّعي العلاج عن طريق "الكي" في إحدى الشقق السكنية المفروشة بمدينة الرياض.

واتضح أن المعالِج المخالِف يوهم المرضى بالشفاء مقابل أخذ مبالغ مالية منهم بعد علاجهم بالكي.

وتبيَّن أن المخالِف قادمٌ من مدينة حائل، وتمت إحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيق معه، وتطبيق العقوبة بحقه.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع للإبلاغ عن مثل تلك المخالفات بالاتصال على الرقم ٩٣٧.

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وزارة الصحة

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