رئيس بلدية الحازمي ببيشة الى المرتبة العاشرة

صدرت موافقة أمين أمانة منطقة عسير الدكتور وليد الحميد، على ترقية رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني الى المرتبة العاشرة.

وبهذه المناسبة عبّر "القرني" عن شكره وتقديره لأمين منطقة عسير على هذه الثقة التي مُنحت له، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزاً كبيرا له لمواصلة العطاء ولبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 04:49 PM

رئيس بلدية الحازمي ببيشة الى المرتبة العاشرة

صحيفة سبق الإلكترونية

بيشة

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صدرت موافقة أمين أمانة منطقة عسير الدكتور وليد الحميد، على ترقية رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني الى المرتبة العاشرة.

وبهذه المناسبة عبّر "القرني" عن شكره وتقديره لأمين منطقة عسير على هذه الثقة التي مُنحت له، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزاً كبيرا له لمواصلة العطاء ولبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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