طائرة تجسس تركية تسقط في شراك الجيش الليبي

فيما استولى على سيارات تابعة للوفاق جنوب طرابلس

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة تجسس تركية، مشيرة إلى أنها استولت على سيارات تابعة للوفاق جنوب طرابلس؛ وفق ما نقلته "العربية".

وقبل نحو أسبوع قال المتحدث باسم قوات الجيش، اللواء أحمد المسماري: إن قوات سلاح الجو استهدفت القاعدة التي تستخدم في إطلاق الطائرات المسيّرة داخل الكلية الجوية بمصراتة، مؤكداً أن المعركة ستزيد وتيرتها خلال الأيام القليلة المقبلة، على حد قوله.

كما أكد المتحدث باسم الجيش الليبي أن قوات الجيش تمكنت من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة تركية، وهاجمت عشرات الأهداف في محيط سرت وأبونجيم ومصراتة؛ من أجل تدمير القواعد الرئيسة التي تنطلق منها تلك الطائرات.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، خلال لقاء مع "الحدث"؛ أن المعركة في ليبيا أصبحت تشهد تدخلًا دوليًّا واضحًا من تركيا وقطر، اللتين تزودان الإرهابيين بالدعم العسكري والمالي.