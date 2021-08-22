متحدث "الصحة": سجلنا إصابات "دلتا" في مختلف المناطق.. نستبشر خيراً بمنحنى الإصابات

قال: التعافي من #كورونا إضافة إلى جرعة واحدة لا يكفي لمواجهة متحور "دلتا"

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن متحور "دلتا" هو الأكثر انتشاراً على مستوى العالم، كاشفاً أنه موجود في المملكة، وتم تسجيل إصابات في مختلف المناطق والجرعة الواحدة لا تكفي للوقاية منه.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: متحور دلتا يعد الأكثر انتشاراً حول العالم، وهناك دراسات محدودة ترجّح أنه أشد قوة، وهناك مزيد من الدراسات قادمة.

وقال "العبدالعالي": نتابع بشكل مستمر المنحنيات الوبائية بشكل تفصيلي، ونستبشر خيراً بما نرصده من توجهات إيجابية في المنحنى.

وأكد متحدث "الصحة" أن التعافي من #كورونا، إضافةً إلى جرعة واحدة لا يكفي لمواجهة متحور "دلتا".

وتابع: اللقاح للسيدة الحامل آمن في جميع مراحل الحمل، بل ضروري ومهم لسلامة الأم والجنين ونقترب من 34 مليون جرعة معطاة، وهناك إقبال واضح ووعي كبير من المجتمع.