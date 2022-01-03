على مستوى المملكة .. 9 طلاب بصامطة حصدوا مراكز متقدمة في القرآن والسنة والروبوت

"الصميلي " كرّم الطلبة والطالبات وشكر مديري ومديرات المدارس وأولياء الأمور

رعى مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي اليوم الاثنين حفل تكريم طلاب وطالبات مكتب تعليم صامطة الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية 1442هـ-2021م ومسابقة الأولمبياد العالمي للروبوت WRO2021 وذلك بحضور مساعديه للشؤون التعليمية بنين وبنات.

وشدد "الصميلي" على أهمية الإنجازات التي حققها طلاب وطالبات مكتب تعليم صامطة في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية ومسابقة الروبوت على مستوى المملكة، لافتًا إلى أن صامطة قد سجلت نقطة إيجابية بهذا المنجز والفوز مما يجعلنا نفتخر به.

وقال "الصميلي" إن هذا التكريم للمتميزين على مستوى وزارة التعليم من أهم التكريمات التي تهتم بها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ومن أولويات المكتب لدعمهم كونهم الثروة الوطنية حثهم على الاستمرار في المشاركات في المسابقات ونقل تجربتهم لزملائهم للمشاركة في شرف التنافس مقدمًا شكره وتقديره لمديري ومديرات المدارس وأولياء الأمور الذين ضحوا بوقتهم من أجل تمهيد طريق التميز لأبنائهم حتى وصلوا إلى هذه المراكز.

وأشاد "الصميلي" بجهود الزملاء والزميلات في قسم الشؤون التعليمية بنين وبنات وحرصهم على دعم الطلاب والطالبات ليظهروا طاقاتهم الإبداعية ويحققوا مراكز متقدمة في عدة مجالات.

وأوضحت رئيسة الشؤون التعليمية عائشة حسن عريبي أن هذا التكريم يأتي بمناسبة تميز 9 طلاب على مستوى وزارة التعليم ومن باب التقدير لجهودهم وحرص المكتب على تكريم المتميزين من أبنائه الطلاب وبناته الطالبات، مؤكدة أنه جرى تكريم طالب وطالبة حاصلين على مركزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية وهما الطالب باسم حسن منصور الصميلي من مجمع تحفيظ القرآن الكريم بديحمة والذي حقق المركز الثالث على مستوى المملكة والطالبة مريم عبدالله جراح من متوسطة وثانوية اللقية.

وأضافت "عريبي" أنه جرى تكريم أربعة طلاب وطالبات الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقة الروبوت وهم فريق الروبوت بثانوية الشيخ عبدالله القرعاوي الحاصل على المركز الثاني في مسابقة الأولمبياد العالمي للروبوت WRO2021 ممثلاَ بالطلاب سعود مساعد الدغيثر وفهد عبده ماطر واليزيد خالد الدغيثر وأسعد أحمد الحضراني، إضافة إلى فريق الروبوت بثانوية صامطة الثانية الحاصل على المركز الرابع على مستوى المملكة ممثلاً بالطالبتين زمزم جمال أحمد محمد وسلمى قطب الدين كما جرى تكريم الطالبة شهد محمد حسن القاضي من متوسطة صامطة الأولى بمناسبة حصولها على المستوى الفضي على مستوى المملكة في مسابقة تخيل ضمن مسابقات نشاطي.

فيما قدم رئيس الشؤون التعليمية الأستاذ خالد بن عبدالله جعبور شكره لمدير المكتب على رعايته للحفل ودعمه لمناشط وفعاليّات قسم الشؤون التعليمية، مشيدًا بجهود الزملاء والزميلات مشرفي ومشرفات النشاط الطلابي على متابعتهم للمدارس.

وعبّر الطلاب والطالبات المكرمون عن بالغ اعتزازهم بهذا التكريم الذي يأتي دافعًا للتحفيز من أجل مواصلة الجهد وتحقيق مراكز متقدمة في شتى المجالات والمشاركات.