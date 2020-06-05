اليوم الجمعة.. انطلاق حملة التطوع لـ"التوعية الصحية" في 250 جامعاً بالمملكة

للتذكير بضرورة التباعد الاجتماعي واستخدام السجادة الخاصة

بدأ مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة تنفيذ حملة التطوع للتوعية الصحية، حيث انطلقت الأنشطة الميدانية، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تزامناً مع عودة صلاة الجمعة في مساجد المملكة، عدا مكة المكرّمة، وذلك من خلال وجود المتطوعين الصحيين فيها لنشر التوعية وطرق الوقاية والسلامة في أثناء أداء فريضة الصلاة.

وشارك في انطلاقة الحملة 1500 متطوع، على مستوى أكثر من 250 جامعاً حول مدن المملكة المختلفة، بإجمالي ثلاثة آلاف ساعة تطوعية.

وعمل المشاركون على توعية المصلين بضرورة الالتزام بالاحتياطات الوقائية للمرحلة، من الالتزام بالتباعد الاجتماعي، واستخدام السجادة الخاصة في جميع الصلوات، ومداومة لبس الكمامة، وعدم تكدس المصلين، مع التأكيد على الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بتجنب الازدحام والخروج من المنزل.

تأتي هذه الحملة تماشياً مع تخفيف الإجراءات الاحترازية في المملكة والتدرج في العودة للحياة الطبيعية، ومواكبة لشعار المرحلة "نعود بحذر" الهادفة إلى رفد الجهود المبذولة لنشر الوعي والتثقيف الصحي في مختلف مناطق المملكة ومدنها بقيادة المتطوعين الصحيين ومشاركة جميع الفئات المجتمعية؛ بالأخص الجمعيات الأهلية وغير الربحية المعنية.

وحظيت الحملة بتفاعل كبير من جموع المصلين في المساجد مؤكدين دعمهم ومساندتهم جهود "الصحة"، والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وقالت "الصحة": الحملة تركز بشكل أساس على نشر المعلومات الصحية الموثوقة، وتكثيف جرعات الوعي بكل الطرق المتاحة حول التدابير الوقائية اللازمة في الفترة الحالية، فيما تهدف الحملة إلى المساهمة في خفض انتشار جائحة كورونا طوال ستة أسابيع قادمة من خلال فتح فرص التطوع في مجال التوعية تمكيناً لأكثر من أربعة آلاف متطوع صحي في 20 مدينة مختلفة، يتم تدريبهم وتزويدهم بالدعم اللازم للقيام بتقديم التثقيف والإرشاد لأكثر من ثلاثة ملايين مستفيد.