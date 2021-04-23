"ريجيكامب": لدينا الإمكانات اللازمة لتحقيق الانتصار على "الشرطة" العراقي

قبل مواجهة الفريقين خلال منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا

قال مدرب الأهلي السعودي ريجيكامب: إن "لدينا غدًا تحديًا جديدًا، وهي فرصة مهمة للحصول على النقاط الثلاث، من أجل مواصلة العمل بنفس الوتيرة".



وأضاف: "مباراة الغد لن تكون سهلة، وخاصة أننا لعبنا سويًّا المواجهة السابقة، والصورة الآن أوضح للفريقين، ولدينا الإمكانات اللازمة لتحقيق الانتصار لكننا بحاجة لعمل شاق".



وجاء حديث المدير الفني الروماني في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأهلي ونظيره الشرطة العراقي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021.



وتابع: "حاولنا إدارة ضغط المباريات بحرفية تامة، ولدينا بعض الإصابات، ونأمل أن يعود المصابون سريعًا لصفوفنا، ومن المهم أن يكون اللاعبون قادرين على الاسترجاع اللياقي في كل مباراة بشكل جيد".



وأضاف: "لدينا 30 لاعبًا في قائمة الفريق المشاركة في البطولة، وعلينا تجهيز أكبر عدد منهم للمواجهة، فأنا أعلم أن هناك ضغطًا على اللاعبين من قبل مشجعي الفريق، وليس بالسهل مواجهة ذلك، لكني معتاد على هذا الأمر، وأثق تمامًا بمستوى اللاعبين وعليهم أن يلتزموا بالمسؤولية تجاه المشجعين".



وكشف المدرب الروماني غياب اللاعب ميتريتا عن اللقاء، قائلًا: "لن يتمكّن من المشاركة في لقاء الغد، وعبدالرحمن غريب لاعب جيد وجاهز لتعويضه".



بدوره قال اللاعب ألفيس ساريتش: "نلعب غدًا مواجهة صعبة مثل كافة مباريات البطولة، وعلينا التركيز في جميع دقائق المباراة لتحقيق الفوز، البيئة السائدة لا تكون جيدة في حال تكرار النتائج السلبية ومع المدرب الجديد نشعر بالتحسن أكثر".



وأضاف: "نأمل أن نحقق نتيجة إيجابية أمام فريق الشرطة الذي يملك عناصر مميزة ويلعبون بطريقة جيدة في الهجمات المرتدة".