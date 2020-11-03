فندق "أنوفا" تحفة معمارية لاستقبال ضيوف مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل‎

أُقيم على مساحة 5 آلاف متر.. ويحتوي على أجنحة فاخرة وغرف ملكية خاصة

فاجأ نادي الإبل عشاق هذه الرياضة النبيلة ومحبيها بإنشاء فندق على أرض مساحتها 5 آلاف متر، وذلك على بُعد دقائق عدة من المكان الذي يقام عليه مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ الأمر الذي يُعد نقلة نوعية ذات بُعد وطني واقتصادي ورياضي.

وتفصيلاً، وصف متابعون ذلك بأنه أنموذجٌ استثماري يُحتذى به من بقية الاتحادات الرياضية، وذلك في خطوة كبيرة ونوعية للاستفادة من رؤية ٢٠٣٠، والتماشي بموجبها؛ إذ أصبح مهرجان الملك عبد العزيز للإبل واجهة سياحية لمحبيه وزواره؛ وهو ما زاد من جماليات هذا المهرجان الوطني وقوته نحو تحقيق الرفاهية لمحبيه.

وبدأ العمل في إنشاء فندق "الـ 5 نجوم"، الذي أُطلق عليه اسم "أنوفا" منذ 1439هـ، بدعم كبير ومتواصل من رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين؛ وذلك لرفع مستوى هذه الرياضة ودعمها بخبرته وحنكته؛ لتصبح رياضة عالمية يُشار لها بالبنان.

"أنوفا" يوجد به أكثر من 230 غرفة وأجنحة فاخرة عدة، وغرف ملكية خاصة، وقاعات للاجتماعات وإقامة الاحتفالات، ومخيمات خارجية للمرتادين.

هذه التحفة المعمارية في البناء الفندقي ستكون داعمًا كبيرًا للمهرجان، وستشكل مَعلمًا سياحيًّا في المنطقة، من شأنها تقديم خدمة مميزة وفق معايير عالمية ذات جودة عالية، تحقق تطلعات ورضا المستفيدين من المرافق السياحية، كما يدعم رغبة التنافس في تقديم الخدمة وتوفيرها بأسعار مناسبة.



