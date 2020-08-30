جدة.. إزالة مصانع مخالفة وغير مرخصة بعدد من الأحياء

إنفاذًا للتوجيهات السامية وبمتابعة مشعل بن ماجد

بدأت الفرق الميدانية المشكلة للجنة إزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة والموجودة داخل أحياء محافظة جدة أعمالها بالمتابعة والإزالة لتلك الأنشطة إنفاذًا للتوجيهات السامية وبمتابعة ‫محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.

وبدأت الآليات في إزالة مصانع مخالفة بمواقع مختلفة من المحافظة.

وكان الأمير مشعل بن ماجد قد شكّل الأحد الماضي فرقًا ميدانية بهذا الشأن خلال الاجتماع الذي عقده بحضور الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة وعضوية أمانة جدة, غرفة جدة، شرطة جدة، الدفاع المدني, شركة الكهرباء, وشركة المياه الوطنية , لجنة التعديات مؤكداً على أهمية تطبيق لائحة المخالفات من جهات الاختصاص، والبدء الفوري بأعمال المتابعة والإزالة للمواقع المخالفة بالمحافظة لما لها من أضرار بيئية واقتصادية واجتماعية وأمنية داعيًا لتضافر الجهود بين الجهات تنفيذا للأوامر والتعليمات.