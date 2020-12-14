"اجتماعية الصحة النفسية" بالطائف تنفِّذ 8 آلاف زيارة و3 آلاف اتصال

للمرضى المنوَّمين بالمستشفى.. رغم ظروف جائحة كورونا

تضاعفت جهود فريق قسم الخدمة الاجتماعية بمستشفى الصحة النفسية بالطائف خلال العام الجاري 2020، رغم ظروف جائحة كورونا.

وتجاوز مجموع زيارة الأخصائيين الاجتماعيين للمرضى المنوَّمين ثمانية آلاف زيارة، جرى من خلالها متابعة المرضى المنوَّمين، وتسجيل التغيرات والملاحظات الاجتماعية في ملفاتهم الطبية.

كما تجاوز عدد الاتصالات بذوي المرضى المحتاجين للاتصال ثلاثة آلاف اتصال، تنوعت بين طمأنتهم على مرضاهم، وطلب المتأخرين في الزيارة لعيادة مرضاهم.

وقال محمد النمري، رئيس قسم الخدمة الاجتماعية بالمستشفى: إن التواصل بين المريض وذويه من الأعمال الداعمة للعلاج النفسي، التي تحرص عليها، وتقوم بتشجيعها إدارة المستشفى.

وأضاف: قد يكون الاتصال لغرض إبلاغ ذوي المرضى بالتواصل مع الفريق الطبي في حال رغبة الفريق الطبي بإطلاع ذوي المرضى على بعض الحالات المستجدة على مرضاهم.

وذكر "النمري" أن عدد المرضى الذين تم عمل دراسة الحالة لهم من قِبل فريق الخدمة الاجتماعية أكثر من ألف دراسة حالة، توزعت بين العيادات الخارجية وأقسام التنويم.

ولفت إلى أن هذه الجهود المبذولة تأتي في ظل الدعم المستمر من الشؤون الصحية بالطائف، وبمتابعة من إدارة المستشفى لقسم الخدمة الاجتماعية الطبية لتقديم الأفضل والمتميز المستمر؛ وذلك للوصول إلى إرضاء المرضى المنوَّمين والمراجعين وذويهم.