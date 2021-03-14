"طوارئ الجوف" تؤكد استمرار مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمحاربة "كورونا"

تفعيل نقاط الفرز البصري والتأكد من صحة القادمين عبر تطبيق "توكلنا"

أكدت لجنة الطوارئ الرئيسية بمنطقة الجوف على استمرار مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا كوفيد 19 من خلال مواصلة أعمال اللجنة بالميدان وإيقاع العقوبات بحق مخالفيها، إضافة إلى تفعيل نقاط الفرز البصري على مداخل المنطقة والتأكد من صحة القادمين لها من خلال تطبيق توكلنا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثامن عشر الذي عُقد برئاسة فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة، اليوم عبر الاتصال المرئي، والذي شدد فيه على استمرار العمل بنفس الوتيرة حتى زوال الجائحة بإذن الله حضر الاجتماع وكيل إمارة الجوف حسين آل سلطان.

وأكد أمير منطقة الجوف على ضرورة تعاون الجهات ذات الاختصاص على وجه السرعة فيما بينها في تنفيذ القرارات التي يرونها والابتعاد عن البيروقراطية في كل ما يتعلق بالجائحة حتى نحمي أبناء المجتمع من هذا الوباء ونرى تناقصًا في أعداد الحالات بالمنطقة.

بعد ذلك استعرضت اللجنة مؤشرات الأداء للجهات المعنية والنسب التي حققتها خلال الأسبوع من خلال الجولات الميدانية، ثم ناقشت محاور الاجتماع مع الحضور.