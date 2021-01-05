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تبحث عدداً من الموضوعات التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون

ولي عهد البحرين يتوجّه للعلا للمشاركة في القمة الخليجية

قالت وكالة أنباء البحرين، إن ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ غادر متوجهاً إلى العلا؛ للمشاركة في القمة الخليجية 41.

تبحث القمة الخليجية عدداً من الموضوعات والقضايا التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.