ولي عهد البحرين يتوجّه للعلا للمشاركة في القمة الخليجية

تبحث عدداً من الموضوعات التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون

قالت وكالة أنباء البحرين، إن ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ غادر متوجهاً إلى العلا؛ للمشاركة في القمة الخليجية 41.

تبحث القمة الخليجية عدداً من الموضوعات والقضايا التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

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05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442 10:11 AM

تبحث عدداً من الموضوعات التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون

ولي عهد البحرين يتوجّه للعلا للمشاركة في القمة الخليجية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت وكالة أنباء البحرين، إن ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ غادر متوجهاً إلى العلا؛ للمشاركة في القمة الخليجية 41.

تبحث القمة الخليجية عدداً من الموضوعات والقضايا التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

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