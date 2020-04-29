الأمم المتحدة تحذر: ميانمار ترتكب جرائم حرب ضد مسلمي "الروهينجا" مستغلةً انشغال العالم بـ"كورونا"

مقررة حقوق الإنسان طالبت بإجراء تحقيق دولي

حذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي، التي ستترك منصبها قريباً، من أن الجيش هناك ربما يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ولايتي راخين وتشين، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الأربعاء.

وقالت "لي" في آخر بيان لها في منصب المبعوثة الحقوقية، الذي تولته لستّ سنوات: "بينما العالم منشغل بوباء كوفيد-19، يواصل جيش ميانمار تصعيد هجومه في ولاية راخين مستهدفاً السكان المدنيين"، داعية إلى تحقيق دولي في الأمر.

وبينت المقررة الخاصة الكورية الجنوبية أن القوات المسلحة كثفت هجماتها على المدنيين في الأسابيع الماضية بضربات جوية وأخرى بالمدفعية، وقد تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولم يردّ متحدثان باسم الجيش ومتحدث باسم الحكومة على مكالمات هاتفية لطلب تعليق، وينفي الجيش استهداف المدنيين، وأعلن جماعة جيش أراكان المتمردة منظمة إرهابية.