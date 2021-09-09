حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تتواصل حتى 5 مساء

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية تشمل محافظتي خباش وشرورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي خباش، وشرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ5 مساءً.

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09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443 11:04 AM

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية تشمل محافظتي خباش وشرورة

حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تتواصل حتى 5 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي خباش، وشرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ5 مساءً.

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