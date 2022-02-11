خبير طقس: لا حالات مطرية معتبرة تلوح في الأفق خلال الـ 5 أيام المقبلة

استقرار جوي عام بمناطق المملكة

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) د. عبدالله ‌المسند؛ استقراراً جوياً عاماً بمناطق المملكة، حتى خمسة أيام مقبلة لا تلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة.

حالة الطقس الأرصاد

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11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443 01:14 PM

استقرار جوي عام بمناطق المملكة

خبير طقس: لا حالات مطرية معتبرة تلوح في الأفق خلال الـ 5 أيام المقبلة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) د. عبدالله ‌المسند؛ استقراراً جوياً عاماً بمناطق المملكة، حتى خمسة أيام مقبلة لا تلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة.

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