مدير "صحة المدينة": عيد هذا العام مختلف واحترازات "كورونا" غير مسبوقة عالمياً

قال: نتكاتف جميعاً لتخطي الأزمة والعبور إلى بر الأمان وعودة الحياة لطبيعتها بعزيمة

أكد مدير عام الشؤون الصحية والرئيس التنفيذي المكلف للتجمع الصحي بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور محمد الخلاوي؛ أن العيد في هذا العام يختلف عما سبقه من الأعياد؛ كون العالم يمر بظروف صحية لتفشي جائحة كورونا، والتي تستلزم منا أن نتعاون ونتكاتف جميعاً لتخطي الأزمة والعبور إلى بر الأمان وعودة الحياة لطبيعتها بعزيمة وإصرار -بإذن الله - امتثالاً لقوله تعالى: "إن مع العسر يسراً".

وقال "الخلاوي" في كلمة له: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونشكره أن أكرمنا بصيام شهر رمضان المبارك، وأن بلغنا عيد الفطر المبارك ونحن بأتم الصحة والعافية، وبهذه المناسبة أرفع أسمى التهاني لحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وإلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه -حفظهم الله وأيدهم بنصره - وإلى أبناء هذا الوطن المعطاء والأمة الإسلامية جميعاً.

وأضاف: "نحمد الله أن أوجب علينا الاقتداء بهدي سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن جعل من العيد مناسبة للتواصل والتآلف والتسامح وإظهار الفرح والسعادة"، مؤكدًا أن العيد في هذا العام يختلف عما سبقه من الأعياد؛ كون العالم يمر بظروف صحية لتفشي جائحة كورونا التي تستلزم منا أن نتعاون ونتكاتف جميعاً لتخطي الأزمة والعبور إلى بر الأمان وعودة الحياة لطبيعتها بعزيمة وإصرار -بإذن الله - امتثالاً لقوله تعالى: (إن مع العسر يسراً).

وأشار إلى أن ما تقوم به حكومتنا الرشيدة - حفظها الله - من الإجراءات الاحترازية الرائدة والغير مسبوقة على مستوى العالم في كافة القطاعات الحكومية لهو فخرٌ لنا ودليل على حرص ولاة الأمر واهتمامهم بمكتسبات الوطن والحفاظ على صحة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين على أرضه، سائلين الله أن يكشف الغمة، وأن يرفع الوباء عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين .. وكل عام والجميع بخير.