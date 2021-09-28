"الصحة": تسجيل 50 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 53 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547035 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 53 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536079 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8709 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 227 حالة.