"الصحة": تسجيل 50 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 53 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547035 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 53 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536079 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8709 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 227 حالة.

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28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 03:38 PM

"الصحة": تسجيل 50 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 53 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547035 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 53 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536079 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8709 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 227 حالة.

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