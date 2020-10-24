الأردن تعلن فتح بعض المعابر الحدودية البرية أمام حركة المسافرين

ابتداء من الخميس القادم

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم فتح بعض المعابر الحدودية البرية للأردن أمام حركة المسافرين ابتداء من الخميس القادم، وفق بروتوكول صحي وإجراءات مسبقة.

وقال وزير الإعلام الأردني علي العايد: إن الحكومة أقرت الإجراءات و"البروتوكول" الصحي الذي وضعته لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية التي ستنظّم حركة المسافرين والشحن عبر المعابر الحدودية البرية. مؤكدًا أن القرار يسعى إلى الموازنة بين الحاجة الماسة للعديد من الأردنيين للعودة برًّا إلى وطنهم، وضبط حالات الإصابة الخارجية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيروس كورونا الجديد الأردن

12

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442 10:44 PM

ابتداء من الخميس القادم

الأردن تعلن فتح بعض المعابر الحدودية البرية أمام حركة المسافرين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

عمّان

1 4,092

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم فتح بعض المعابر الحدودية البرية للأردن أمام حركة المسافرين ابتداء من الخميس القادم، وفق بروتوكول صحي وإجراءات مسبقة.

وقال وزير الإعلام الأردني علي العايد: إن الحكومة أقرت الإجراءات و"البروتوكول" الصحي الذي وضعته لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية التي ستنظّم حركة المسافرين والشحن عبر المعابر الحدودية البرية. مؤكدًا أن القرار يسعى إلى الموازنة بين الحاجة الماسة للعديد من الأردنيين للعودة برًّا إلى وطنهم، وضبط حالات الإصابة الخارجية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد الأردن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020