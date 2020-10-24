الأردن تعلن فتح بعض المعابر الحدودية البرية أمام حركة المسافرين

ابتداء من الخميس القادم

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم فتح بعض المعابر الحدودية البرية للأردن أمام حركة المسافرين ابتداء من الخميس القادم، وفق بروتوكول صحي وإجراءات مسبقة.

وقال وزير الإعلام الأردني علي العايد: إن الحكومة أقرت الإجراءات و"البروتوكول" الصحي الذي وضعته لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية التي ستنظّم حركة المسافرين والشحن عبر المعابر الحدودية البرية. مؤكدًا أن القرار يسعى إلى الموازنة بين الحاجة الماسة للعديد من الأردنيين للعودة برًّا إلى وطنهم، وضبط حالات الإصابة الخارجية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.