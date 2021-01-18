واشنطن ترفع قرار إغلاق الكابيتول بعد احتواء حريق قريب من المبنى

بعد إخلائه لمدة ساعة وإرسال إشعار للموظفين بأن هناك تهديداً أمنياً

أغلقت السلطات مجمع الكونغرس الأميركي (الكابيتول) لنحو ساعة، اليوم الاثنين، بدافع الحذر البالغ إثر اندلاع حريق قريب، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، قالت شرطة الكابيتول في بيان إنه تم رفع قرار الإغلاق واحتواء الحريق القريب.

وأعلنت شرطة الكابيتول في وقت سابق أن قائدها بالإنابة أغلق احترازياً المجمع الذي يضم مبنى الكابيتول وأفنيته وعدداً من المباني.

وقالت إدارة الإطفاء بالمدينة على تويتر إن فرقها أخمدت حريقاً في مكان مفتوح قرب مجمع الكابيتول، مضيفة: "لا إصابات.. هذا هو مصدر الدخان الذي رآه كثيرون".

يشار إلى أن وسائل إعلام أميركية، كانت أفادت في وقت سابق الاثنين، عن إغلاق مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن، لتهديد أمني خارجي، ليتبين لاحقاً أنه حادث عرضي وفق ما أكدته مراسلة "العربية".

وشوهد تصاعد للدخان خلف مبنى الكابيتول، بحسب مقاطع فيديو نشرت على منصات التواصل.

وتم إخلاء الجهة الغربية لمبنى الكابيتول. وتم إرسال إشعار للموظفين بأن هناك تهديداً أمنياً خارجياً، ولا يسمح بالدخول أو الخروج، والابتعاد عن النوافذ والأبواب الخارجية، وفق ما نقلته NBC الأميركية.

وأفادت مراسلة "العربية" بأن الحريق وقع في مكان للمشردين، والحادث لا علاقة له بالوضع الأمني في البلاد.

ومن جانبه، قال جهاز الخدمة السرية على تويتر إنه "انطلاقاً من الحذر البالغ، تم إغلاق مجمع الكابيتول الأميركي مؤقتاً. لا خطر على الجمهور".

وذكر بيان أنه تم إصدار توجيهات لأعضاء الكونغرس وموظفيه بالبقاء في أماكنهم في أثناء تحري الأمر، مؤكداً أن لا إطلاق نار على مجمع الكابيتول أو داخله.

ويأتي ذلك في حين تحولت العاصمة الأميركية واشنطن إلى منطقة أمنية، حيث نصبت حواجز إسمنتية ووضعت أسلاكاً شائكة في المنطقة المحيطة بمقر الكونغرس الذي شهد في 6 يناير الجاري أحداث شغب لم يسبق لها مثيل من قبل مناصري الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتخشى السلطات تجدد الاضطرابات على هامش تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة في العشرين من الشهر الجاري، وأن تمتد أي أعمال عنف محتملة في واشنطن إلى مختلف أنحاء البلاد.



