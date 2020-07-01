رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران و6 من محافظاتها

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية والحالة تستمر حتى 6 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وحبونا وثار ويدمة وخباش وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.