رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران و6 من محافظاتها

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية والحالة تستمر حتى 6 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وحبونا وثار ويدمة وخباش وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

رياح نجران الأرصاد

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01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 08:55 AM

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية والحالة تستمر حتى 6 مساءً

رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران و6 من محافظاتها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وحبونا وثار ويدمة وخباش وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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