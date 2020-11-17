أجواء الثلاثاء في جازان.. أمطار تتواصل لـ8 مساء

الأرصاد: تُصحَب برياح وتؤدي إلى تدنٍّ للرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة).

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ٨ مساءً بمشيئة الله.