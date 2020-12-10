"فطوم" يقلل من خطورة لقاح "فايزر" المضاد لكورونا على مرضى الحساسية

بعد ظهور "ردة فعل سيئة" لدى شخصين في بريطانيا

أكد الباحث في علوم المناعة واللقاحات في شركة "بلو ويلاو'' الأمريكية علي فطوم، عدم خطورة لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، على الأشخاص الذي يعانون من الحساسية.

"فطوم" اعتبر أن ظهور "ردة فعل سيئة" لدى شخصين في بريطانيا، تلقيا جرعة من هذا اللقاح وعانيا في الماضي من الحساسية المفرطة، يبقى ضمن "الحالات المعزولة والطبيعية"، طبقاً لـ"فرانس 24".

فيروس كورونا الجديد

4

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442 06:22 PM

بعد ظهور "ردة فعل سيئة" لدى شخصين في بريطانيا

"فطوم" يقلل من خطورة لقاح "فايزر" المضاد لكورونا على مرضى الحساسية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

3 3,556

أكد الباحث في علوم المناعة واللقاحات في شركة "بلو ويلاو'' الأمريكية علي فطوم، عدم خطورة لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، على الأشخاص الذي يعانون من الحساسية.

"فطوم" اعتبر أن ظهور "ردة فعل سيئة" لدى شخصين في بريطانيا، تلقيا جرعة من هذا اللقاح وعانيا في الماضي من الحساسية المفرطة، يبقى ضمن "الحالات المعزولة والطبيعية"، طبقاً لـ"فرانس 24".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020