"العربي الوطني" يطلق برنامجًا جديدًا لتطوير المواهب في مجال الرقمنة

بهدف الارتقاء بمعايير العمل المصرفي ودعم جهود توطين الوظائف

أطلق البنك العربي الوطني برنامجًا جديدًا لتطوير الخريجين في تخصص الرقمنة لكوادر وطنية من الجنسين؛ بهدف صقل مهاراتهم وتعزيز إمكاناتهم وإعدادهم لتولي مهام وظيفية متقدمة في مجالات تقنية المعلومات والأمن الرقمي والمصرفية الرقمية.

وأوضح رئيس مجموعة الموارد البشرية لدى البنك بدر العتيبي، أن تبني البنك لهذا البرنامج يأتي تماشيًا مع استراتيجية البنك وجهوده الرامية إلى الارتقاء بمعايير العمل المصرفي، ودعم جهود توطين الوظائف، عبر استقطاب المواهب الوطنية، وتمكينهم من اكتساب الممارسات والمفاهيم الحديثة في الإبداع والتميز، والإسهام في رفد هذا القطاع بالكوادر المؤهلة من الشباب والشابات.

وأشار "العتيبي" إلى أنه يجري في كل عام إعداد برامج وخطط تأهيل وتدريب لجميع منسوبيه على اختلاف مسؤولياتهم الوظيفية؛ فضلًا عن تصميم برامج تطوير متقدمة ومتخصصة يتم بموجبها انتقاء مجموعة من الموظفين والموظفات من وحدات العمل المختلفة بناء على معايير دقيقة تشمل التميز في الأداء والقدرات الكامنة التي تنبئ بمستقبل قيادي واعد؛ بهدف تعزيز قدراتهم وبناء ثقافة مصرفية، وتأهيلهم لشغل مناصب قيادية مستقبلًا.

يُذكر أن نسبة الموظفين السعوديين في البنك العربي الوطني وصلت إلى 95% من مجموع الموظفين، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الموظفات السعوديات 21% من العدد الإجمالي للموظفين.