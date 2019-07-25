شاهد.. "آل مفرح" يزور حملة التوعية ومحو الأمية ببيشة

ثمّن جهود القائمين عليها وكرم الفائزين بالنشاط الرياضي

زار مدير عام التعليم المستمر بوزارة التعليم الدكتور يحيى آل مفرح، مراكز حملة التوعية ومحو الأمية في بيشة بالمهامل وجمح وترج ملتقياً الدارسين وكرم المتميزين منهم.

وسلم "آل مفرح" جوائز الفائزين في ختام الأنشطة الرياضية للحملة ولفريقي المبارة النهائية في دوري "كلنا سلمان" الذي نفذته إدارة الحملة لأبناء الدارسين، مشاركاً في سباق المشي السريع الذي أقيم للدارسين في الحملة.

وكرم الفائزين بالمركز الأول والثاني في المبارة النهائية بعد فوز فريق العميد بالبطولة وحصوله على جائزة المركز الأول على حساب فريق الكوكب.

وكان نايف الهاجري مدير "تعليم بيشة" قد استقبل الدكتور "آل مفرح" في بداية زيارته لمحافظة بيشة، وحضرا لقاء الهيئة الإشرافية والإدارية والتعليمية لحملة تعليم بيشة الصيفية الذي قُدم فيه عدد من العروض عن نشاط الحملة وبرامجها والفعاليات المقامة فيها من كل الجهات المشاركة.

وأشاد "آل مفرح" بما اطلع عليه من نشاط مميز للحملة في برامجها التعليمية والتوعوية وما لمسه من جهد رائع ودعم مميز من مدير التعليم وبقية الهيئة الإشرافية للحملة.

وقدم شكره للمدير التنفيذي للحملة محمد صالح القرني وفريق العمل معه ومعلمي المراكز، معبراً عن سعادته بالمشاركة في ختام النشاط الرياضي الذي بادرت بتنفيذه إدارة الحملة للدارسين وأبناء الدارسين في مراكز الحملة بترج.