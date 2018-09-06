شاهد.. وكيل نجران يتفقد مواقع شظايا "بالستي الحوثي" ويزور المصابين

اطمأن على صحتهم والخدمات الطبية المقدمة لهم فيما أكد ذووهم أنهم "فداء للوطن"

قام وكيل إمارة نجران الدكتور حمود بن سماح المجلاد، بجولة على المواقع التي سقطت فيها شظايا الصاروخ البالستي، مساء أمس، بمدينة نجران.

واطمأن "المجلاد" على صحة المصابين المنومين والخدمات الطبية المقدمة لهم في مستشفى الملك خالد؛ حيث كان في استقباله نائب مدير "صحة نجران" الدكتور إبراهيم بني هميم.

وقدّر ذوو المصابين الاهتمام من القيادة الرشيدة، وزيارة وكيل إمارة نجران، والدعم والرعاية الطبية بالمستشفى، مؤكدين أنهم "فداء للوطن".

وشدد "المجلاد" على أن ما حدث يؤكد ما أثبتته المملكة عن هذه المليشيا الإرهابية، والجميع في القطاعات العسكرية والأمنية أدوا عملهم على أكمل وجه، معرباً عن تقديره لمشاعر المواطنين والمقيمين وردة فعلهم الوطنية والطيبة.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي قد اعترضت الصاروخ البالستي الذي أطلقته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وتم تدميره، فيما سقطت شظاياه على بعض المواقع، ونتج عنها إصابة 23 مدنياً بينهم طفلان.