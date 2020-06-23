"كورونا" يضرب المصنف الأول على العالم في التنس

بعد إصابة زملائه عقب بطولة أدريا الاستعراضية الخيرية

أعلن المصنف أولاً عالميًا في التنس، الصربي نوفاك دجوكوفيتش في بيان اليوم الثلاثاء، أن نتيجة خضوعه لفحص كوفيد-19 جاءت إيجابية.



ووفق "روسيا اليوم" فقد سبق أن أصيب أيضًا الكرواتي بورنا تشوريتش، والبلغاري غريغور ديميتروف، والصربي فيكتور ترويتشكي، بفيروس كورونا، بعد المشاركة في بطولة أدريا الاستعراضية الخيرية خلال الأيام السابقة.