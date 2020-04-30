تبوك.. الأسواق والمراكز التجارية تعاود فتح أبوابها في الفترة المسموح بها

وسط إجراءات احترازية ووقائية للحدّ من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد

شرع عدد من الأسواق والمراكز التجارية في منطقة تبوك أبوابه، والعودة لممارسة بعض الأنشطة المسموح بها، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء، وسط إجراءات احترازية ووقائية وتدابير استباقية للحدّ من انتشار وتفشي فيروس كورونا.

ورصدت عدسة "واس" خلال جولتها بمراكز التسوق، مدى الالتزام والانضباطية من الجميع بداية من قياس درجة الحرارة لكل متسوق أو متسوقة عند مداخل المراكز، وتوفير المعقمات والمطهرات والقفازات عند الأبواب وتطبيق التباعد بين المتسوقين، ووضع العلامات والإشارات والملصقات الأرضية، وإغلاق مناطق الترفيه والتجمعات، ومنع دخول الأطفال تحت سن ١٥ عاماً، والاستمرار في عملية تعقيم عربات التسوق وجميع وسائل نقل المواد من وإلى المراكز.