"حليس" إلى أستاذ مشارك بجامعة الملك سعود

صدر قرار المجلس العلمي بجامعة الملك سعود بترقية الدكتور أحمد عبده حليس من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك في قسم اللغة الفرنسية والترجمة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود.

ويُعد الدكتور "أحمد" من الكوادر الأكاديمية المتميزة في مجال الترجمة الفرنسية وعلومها، وله العديد من المؤلفات والمشاركات الإعلامية باللغة الفرنسية.