الشرقية تتغلب على الفيروس.. 2124 حالة شفاء جديدة من كورونا

الدمام في المقدمة بـ 478 ثم القطيف بـ 401 تليها الهفوف بـ 376

سجلت محافظات ومدن المنطقة الشرقية 2124 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا اليوم.

وشهدت الدمام تسجيل 478 حالة تعافٍ، القطيف 401، الهفوف 376، الظهران 184، الخبر 182، المبرز 156، صفوى 102، الجبيل 87، حفر الباطن 45، راس تنورة 44، بقيق 26، الخفجي 12، العيون 8، الجفر 7، البطحاء 4، القيصومة 3.