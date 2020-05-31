العودة بحذر.. 50 % من موظفي جامعة طيبة يعودون إلى العمل اليوم

"السراني": أكثر من 19 ألف طالب وطالب يبدؤون الفصل الصيفي عن بُعد

عاد الموظفون في جامعة طيبة للعمل، اليوم الأحد، بنسبة 50 % من موظفي الجامعة بكل الفروع بالمدينة المنوّرة والمحافظات بعد رفع تعليق الحضور إلى مقار العمل التي استمرت أكثر من شهرين ونصف الشهر؛ امتثالاً للتعليمات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد19، بالتزامن مع انطلاق الدراسة عن بُعد للفصل الدراسي الصيفي لهذا العام 1441هـ.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني؛ أن العودة إلى مقار العمل بالجامعة تأتي تطبيقاً للتعليمات والتوجيهات الصادرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- التي جعلت صحة الإنسان أولاً حيث ركزت على العودة إلى مقار العمل بحذر وبالإجراءات الصحية الاحترازية من خلال تطبيق التعليمات وارتداء الكمامة والمداومة على غسل اليدين أو التعقيم والابتعاد عن المصافحة والتباعد الجسدي.

وبيّن الدكتور السراني؛ أن العودة بحذر هي المطلوب منا جميعاً، بعد أن تجاوزنا الكثير من هذه الأزمة، مشيراً إلى أن الجامعة برجالها ونسائها عملت على الخطط والبروتوكولات وتطبيقها على جميع إدارات وأقسام الجامعة، والعمل على توعية وتثقيف جميع منسوبي الجامعة، وإرشادهم إلى الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم التي تتماشى مع المعايير والأنظمة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة.

وأكّد أن الطلاب والطالبات بدأوا الدراسة عن بُعد، اليوم، في الفصل الصيفي لهذا العام، حيث بلغ عدد الطلبة 19495 طالباً وطالبة، في مرحلتَي البكالوريوس والدبلوم.

ودعا السراني؛ الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم كبير ومتواصل للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الإنسان.