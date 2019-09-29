تعرّف عليها .. "العمر": 9 مهام يقوم بها المعلم إلى جانب التدريس

قال: المعلم وراء 70% من إنجاز الطالب.. ولهذا السبب أرفض لقب "مدرس"

يرصد الكاتب الصحفي د.عبدالعزيز العمر 9 مهام يقوم بها المعلم في الفصل والمدرسة إلى جانب مهمة التدريس، مؤيدًا رأي كثير من المفكرين التربويين أن "70% من أي إنجاز يحققه الطالب يعزى تحققه إلى المعلم بمفرده"، وكاشفًا الفرق بين "المعلم" و"المدرس".

لهذا نتحدث عن المعلم أكثر

وفي مقاله "هل مهمة المعلمين التدريس فقط؟" بصحيفة "الجزيرة"، يقول العمر: "يرى كثير من المفكرين التربويين أن 70% من أي إنجاز يحققه الطالب يعزى تحقيقه إلى المعلم بمفرده، أما النسبة المتبقية من إنجاز الطالب (30%) فتعزى إلى عوامل أخرى (من الوزير وأنت جاي)، ولهذا يجب ألا يلومنا أحد لو أكثرنا من الحديث عن المعلم".

9 مهام غير التدريس

ويرصد العمر 9 مهام يقوم بها المعلم في الفصل والمدرسة إلى جانب مهمة التدريس، ويقول: "يمكن تصنيف المهام التي يؤديها أي معلم عموماً إلى فئتين: مهام تدريسية، ومهام غير تدريسية. قد يسأل سائل: وما المهام غير التدريسية المطلوب من المعلم تأديتها بجانب مهمة التدريس المباشر اليومي الطلابه. دعوني أستعرض معكم سريعاً بعضاً من تلك المهام غير التدريسية:

1 - تقديم الدعم المهني لزملائه المعلمين، وخصوصًا المستجدين منهم.

2- الانخراط والانهماك في الإعداد والتجهيز لدرسه القادم.

3- التأكد من توفر الأدوات والتقنيات المطلوبة لدرسه القادم والتأكد من أنها تعمل.

4- المشاركة في تقديم ورش عمل على مستوى المدرسة أو المنطقة التعليمية.

5- استغلال أوقات ما بين الحصص بقراءة ما يستجد في مجاله التخصصي.

6- تقديم أعمال تطوعية خدمة لمجتمعه المدرسي والمحلي.

7- اصطحاب طلابه في رحلات علمية مدرسية.

8- المشاركة في اللجان والأنشطة المدرسية.

9- الإشراف بالتناوب على حركة الطلاب حرصاً على سلامتهم".

قل "معلم" ولا تقل "مدرس"

وينهي الكاتب قائلاً: "أود أن أشير إلى أن وزارة التعليم سبق أن قررت إحلال مفردة (معلم) بدلاً من كلمة (مدرس)، فمفردة (معلم) لها مضامين مهنية أسمى وأرقى من مفردة (مدرس)".