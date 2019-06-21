قادمًا من "ليون" الفرنسي.. "الهلال" يقترب من التوقيع مع "جينيسيو"

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن المدير الفني برونو جينيسيو، مدرب ليون الفرنسي الذي أعلن أنه لن يجدد تعاقده مع ناديه، سيكون قريباً من التوقيع لنادي الهلال.

وقالت صحيفة "olympique-et-lyonnais" الفرنسية إن المدرب يود خوض تحدٍ جديد وأن الجانب المالي سيلعب دوراً مهماً في موافقته على عرض الهلال.

وقالت الصحيفة إن الهلال هو النادي الأكثر شهرة عربياً برصيد 13 دوري في بلاده، وأنه سيجتمع من جديد مع اللاعب بافيتمبي غوميز وسيتواجد معه اللاعب كارلوس إدواردو.

وعانى الهلال الموسم الماضي من تغيير المدربين، حيث كانت البداية مع خورخي خيسوس قبل أن تتم إقالته ويتولى المهمة الكرواتي زوران قبل أن يقال هو الآخر ويتولى البرازيلي شاموسكا المهمة بصورة مؤقتة.