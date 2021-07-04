رئيس هيئة الأركان يشارك في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمصر

بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات العربية

نيابة عن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، حضر رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية على الساحل الشمالي الغربي بجمهورية مصر العربية، التي افتتحها رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات العربية.



وقام الرئيس السيسي خلال الافتتاح برفع العَلَم المصري على القاعدة البحرية الجديدة إيذانًا بافتتاحها، كما تفقَّد الوحدات البحرية بقاعدة 3 يوليو عقب توقيع وثيقة إنشاء القاعدة الجديدة.



وفي ختام الافتتاح عُرض فيلم تسجيلي بعنوان "قاعدة 3 يوليو البحرية سادة البحار".