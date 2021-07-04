كورونا في 24 ساعة.. البرازيل تسجل 54556 إصابة جديدة و457 بالجزائر

181 حالة بمصر و82 بتونس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس السبت، تسجيل 54556 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1635 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: إن البرازيل سجلت حتى الآن 18 مليونًا و742025 إصابة منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 523587؛ وفق "رويترز".

والبرازيل ثالث أكثر دول العالم إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.

الجزائر

سجلت الجزائر اليوم 457 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ فيما تَمَاثل 330 مريضًا للشفاء.

وأوضح بيان لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي الإصابات المؤكدة وصل إلى 141007 إصابات؛ بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 98031 شخصًا والعدد الإجمالي للوفيات 3745 حالة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 281903 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 213628 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16242 حالة بعد تسجيل 27 وفاة جديدة.

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن تسجيل 82 وفاة جديدة بفيروس كورونا، و6184 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في تونس، بلغ 15 ألفًا و261 وفاة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 438 ألفًا و945 إصابة.