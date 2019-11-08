"هوساوي": الحاجز النفسي للاعبي الهلال زال.. وأحذرهم من مرتدات "أوراوا"

أكد أن الأزرق يعاني من هبوط في المستوى

أكد الدولي السابق أسامة هوساوي حصول هبوط لدى فريق الهلال في آخر مبارياته، وقال في حديث لبرنامج "في المرمى": "المشكلة أن الهبوط كان في المنظومة الدفاعية كاملة، فالفريق يلعب بطابع هجومي وهذا النهج يخدم الهلال في الدوري المحلي ولكن في آسيا الوضع مختلف".

وتابع: لاعبو الهلال وصلوا الى مرحلة تساعدهم على تجاوز صيحات الجماهير ولا ألوم الجماهير الهلالية لأنها ترغب في تحقيق اللقب الآسيوي، وأتمنى التوفيق للهلال لأنه يستحق تحقيق البطولة الآسيوية.

وأضاف: كان هناك حاجز نفسي في النهائي السابق لكن الخبرة الآن وصلت لمراحل كبيرة، وهذا سيكون له مردود إيجابي، حيث إن 60% من اللاعبين الهلاليين المشاركين في نهائي الغد شاركوا في النهائي السابق و هذا الأمر إيجابي جداً.

وكشف أنه ما زال يتذكر مباراة الذهاب أمام أوراوا قبل عامين، قائلاً كان الهلال الأفضل لكننا تعرضنا لظروف منها إصابة إدواردو وعدم توفيق عمر خربين في تسجيل الأهداف.

وحذر هوساوي لاعبي الهلال من المرتدات على اعتبار أن فريق أوراوا يمتاز بهذا الأمر ويستغل الأخطاء للبحث عن تسجيل هدف، صحيح أن لاعبي الشرق الآسيوي أقل مهارات لكنهم أكثر انضباطية وتكتيكيًا من لاعبي غرب آسيا.

وأشار أن المدافع علي البليهي واجه ضغطًا كبيرًا وعليه أن يبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي للأشخاص السلبيين، مؤكداً أنه يفضل البليهي على الحافظ وجحفلي، لأنه مستمر في المشاركة وهو الأكثر جاهزية.