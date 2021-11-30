





0

أكد أن المليشيا تزج بأبناء القبائل إلى "المحرقة" في المحافظة

"التحالف": ضربة جوية لمعسكر تدريبي تقضي على 60 حوثيًا بمأرب

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن استهداف معسكر تدريبي لمليشيا الحوثي جنوب "ماهلية" بمحافظة مأرب.

وأوضح التحالف أن الضربة الجوية للمعسكر التدريبي للمليشيا قد قضت على أكثر من 60 عنصرًا.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تزج بأبناء القبائل إلى "المحرقة" في مأرب.