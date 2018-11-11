وزير الخارجية يستعرض أبرز المستجدات مع الأمين العام لمجلس التعاون

خلال لقاء بالرياض

استقبل وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني.

وجرى، خلال الاستقبال، بحث المستجدات الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.