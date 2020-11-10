"ترامب": حققنا "تقدمًا كبيرًا" في فرز الأصوات والنتائج الأسبوع المقبل

قال: سنحقق الفوز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، تحقيق "تقدم كبير" في المعركة من أجل فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ووعد بالنتائج الأسبوع المقبل.
وكتب "ترامب"على "تويتر": "نحن نحقق الكثير من التقدم. ستبدأ النتائج في الظهور الأسبوع المقبل.. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. سوف نفوز!".

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10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442 06:25 PM

قال: سنحقق الفوز

"ترامب": حققنا "تقدمًا كبيرًا" في فرز الأصوات والنتائج الأسبوع المقبل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، تحقيق "تقدم كبير" في المعركة من أجل فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ووعد بالنتائج الأسبوع المقبل.
وكتب "ترامب"على "تويتر": "نحن نحقق الكثير من التقدم. ستبدأ النتائج في الظهور الأسبوع المقبل.. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. سوف نفوز!".

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