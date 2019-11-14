"التجارة" و"مسك" يتوجان 5 شركات ناشئة بكأس العالم لريادة الأعمال

هم الأفضل وتضم: سعودية وأمريكية وكندية وهندية وأرجنتينية

أعلن منتدى مسك العالمي عن الفائزين الخمسة الأوائل بجائزة كأس العالم لريادة الأعمال، حيث فاز بالمركز الخامس شركة "سن موبيليتي" الهندية التي تعمل في مجال النقل، وذهب المركز الرابع إلى الشركة الأرجنتينية "سيوماتو" المتخصصة في مجال الحلول التسويقية.



بينما حصلت الشركة السعودية "ردسي فارم" التي تتخصص في مجال الزراعة على المركز الثالث، والشركة الأمريكية "كونيكو" المتخصصة في المجال الصحي على المركز الثاني، أما المركز الأول فذهب للشركة الكندية "نيرف تكنولوجي" المتخصصة في المجال الطبي.



وجرت مراسم تكريم الفائزين بحضور عدد كبير من رواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، حيث سلم الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارة مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية بدر العساكر الجوائز للفائزين في ختام فعاليات منتدى مسك العالمي.



وفي كلمة لوزير التجارة قبل تسليم الجوائز نوه بالتنظيم التي حظيت به مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال التي تعد أكبر وأول بطولة من نوعها في العالم والتي تنظمها مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» ممثلة في مبادرة منتدى مسك العالمي.



وذكر وزير التجارة أن المملكة أرض الفرص، وذلك من خلال سعيها الحثيث في دعم المواهب ورعايتها وتمكينها، قائلاً: "إن المنتدى وفعالياته شهادة بأن المملكة العربية السعودية كرست نفسها لمحاربة البيروقراطية، ويأتي ذلك من خلال تصدرها قائمة الإصلاحات التي تمت في تقارير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي".



وبلغت مجموع الجوائز التي سيتم استثمارها في تنمية الشركات الناشئة الفائزة مليون دولار، حيث ذهبت 500 ألف دولار للمركز الأول، بينما حاز المركز الثاني على 250 ألف دولار، وتحصل المركز الثالث على 150 ألف دولار، و50 ألف دولار للمركز الثاني، أما صاحب المركز الأول فقد حاز 50 ألف دولار.



وأتى الإعلان عن الخمسة الفائزين بعد أن تأهل 107 رواد ورائدات أعمال من 77 دولة، بعد رحلة امتدت عشرة أشهر بدأت بـ100 ألف مشارك من 185 دولة، وتعد مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال أكبر وأول بطولة من نوعها في العالم والتي تنظمها مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" ممثلة في مبادرة منتدى مسك العالمي بالشراكة مع شبكة ريادة الأعمال العالمية (GEN).



وفي سياق هذه المناسبة؛ أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن منحها 100 رخصة استثمار ريادية لمتأهلي نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال والبالغ عددهم مئة، حيث ستكون الرخص صالحة لمدة سنة كاملة، يمكن لرواد الأعمال من خلالها الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة.