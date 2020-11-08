في كلمتها احتفالًا بالنصر.. نائبة "بايدن": أنا الأولى ولن أكون الأخيرة

ثمّنت دور المرأة لا سيما من أصول إفريقية في الحياة السياسية الأمريكية

أشادت السيناتورة الأمريكية كامالا هاريس، بقرار المرشح الديمقراطي الفائز بانتخابات الرئاسة، جو بايدن، اختيارها لمنصب نائب الرئيس في إدارته.

وصرّحت هاريس (56 عامًا) في كلمة ألقتها مساء أمس السبت خلال حفل أقيم بولاية ديلاوير، عقب تأكيد الإحصاءات فوز بايدن في الانتخابات على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب: "ربما أصبحت أول امرأة تولت هذا المنصب؛ لكنني لن أكون الأخيرة!".

وثمّنت السيناتورة دور المرأة -لا سيما من أصول إفريقية- في الحياة السياسية الأمريكية، مشيدة بشجاعة بايدن الذي "كسر أحد الحواجز الأكثر متانة في بلدنا واختار امرأة لمنصب نائب الرئيس".

ووفق "روسيا اليوم" أعربت هاريس عن قناعتها بأن النساء السود يشكلن أساسًا للديمقراطية الأمريكية؛ على الرغم من التجاهل بحقهن في كثير من الأحوال؛ مشددة على أن ملايين النساء السود في الولايات المتحدة "يستحققن الفرصة العادلة".

وأصبحت هاريس التي ينحدر والداها من الهند وجامايكا أيضًا، أول شخصية من أصول آسيوية جنوبية يتم انتخابها لمنصب نائب الرئيس الأمريكي.