"صحة مكة" تكثف الحملات الرقابية على الصيدليات

ضمن جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين

بادرت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بتكثيف الحملات الرقابية على الصيدليات الخاصة، تماشيًا مع تطلعات وزارة الصحة ضمن الحملة الرقابية على الأدوية الوصفية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وبدأ الإعلان عن الحملة منذ تاريخ ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠ على الحسابات الرسمية لوزارة الصحة؛ لنشر الوعي بين أوساط المجتمع والصيدليات الخاصة.

وقال مساعد المدير العام للالتزام الدكتور حاتم بن عبد العزيز خوقير: إن "هذه الحملة سوف تزيد من التزام الصيدليات الخاصة بالتقيد بنظام المنشآت الصيدلانية ولائحته التنفيذية".

من جانبه قال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير: إن "رفع الوعي المجتمعي والكادر الطبي في منطقة مكة المكرمة سوف يكون له الأثر الإيجابي في صحة المجتمع".

ورحّب عدد من المواطنين والمقيمين من خلال لقائهم في المنشآت الصيدلية الخاصة بالحملة، وعبروا عن شكرهم لجهود وزارة الصحة الحثيثة في تقديم خدمات ترتقي بتطلعاتهم حفاظًا على صحة المجتمع.