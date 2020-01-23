"الشويعر": توجه لتحويل منتدى الرياض الاقتصادي لمركز استراتيجي للدراسات

قال: نوقش فيه عبر 9 دورات 49 دراسة وقدم 281 توصية جميعها متعلقة بـ"الرؤية"

أكد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي حمد بن علي الشويعر، أن هناك توجهاً لتحويل منتدى الرياض الاقتصادي إلى مركز استراتيجي مستقل للدراسات الاقتصادية تتويجاً لما قدمه المنتدى خلال تسع دورات.

وأضاف: المنتدى يعتمد على البحوث العلمية والدراسات الاقتصادية في خمس مجالات هي البنية التحتية، الموارد البشرية، قطاع الأعمال، التشريعات والإجراءات والسياسات، والمواد الطبيعية، اختير منها هذا العام مواضيع وظائف المستقبل، البيئة، الهجرة العكسية، القطاع غير الربحي، والإصلاحات المالية".

وقال "الشويعر": إنه يتم اختيار عدد من الدراسات ويقوم خبراء متخصصون بانتخاب 5 دراسات لكل منتدى، حيث ناقش المنتدى منذ انطلاقه 49 دراسة وقدم 281 توصية، وتميزت دراسات هذا العام بكونها لها علاقة مباشرة برؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

واختتم أن هذه الدراسات والتوصيات تمت إضافتها للرصد العلمي للدراسات وتمت الاستفادة منها في رسم كثير من الاستراتيجيات والخطط وترتيب الأولويات في المشاريع.