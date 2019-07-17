"هيئة الاتصالات" تكشف عن الشركات الأكثر تحسناً في خدمات الإنترنت

تقرير "مقياس" يرصد المستوى العام للجودة .. للربع الثاني من 2019م

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤشرات تقرير "مقياس" للربع الثاني من عام 2019م، الذي يرصد المستوى العام لجودة خدمة الإنترنت المقدمة في المملكة، موضحةً الشركات الأكثر تحسناً في تقديم الخدمة.

وبحسب القياسات التي قام بها مستخدمو الإنترنت في المملكة من خلال تقرير "مقياس" على شبكات المتنقل، فإن شركة الاتصالات السعودية (STC) حققت أعلى متوسط للأداء بلغ 37.2 ميجابت في الثانية بنسبة ارتفاع 5.1 % مقارنة بالربع الماضي، بينما حققت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أفضل نسبة تحسن بلغت 27.0 % تليها شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بنسبة تحسن 16.3 % بمتوسط سرعات 35.3 و32.9 ميجابت في الثانية على التوالي.

وعلى صعيد جودة بثّ الفيديو لموقع يوتيوب YouTube؛ أظهر تقرير "مقياس"، أن النسبة الأعلى مما يتم بثه عبر موقع يوتيوبYouTube في المملكة من خلال شبكات الإنترنت المتنقل وشبكات الإنترنت الثابت تتم بدقة الوضوح الكاملة Full HD.

كما شمل التقرير في هذه النسخة رصد جودة أداء بعض الألعاب الإلكترونية المشهورة من حيث زمن الاستجابة (Latency/Ping).

وتهدف تلك القياسات إلى تعزيز التنافسية بين الشركات لرفع الجودة بما يحقق رضا المستفيدين ويعود عليهم بالمنفعة.

يُذكر أن الهيئة قد دشّنت مبادرة "مقياس" لرصد جودة تجربة استخدام الإنترنت في المملكة، ودعت مستخدمي الإنترنت في جميع مناطق المملكة إلى المشاركة والتفاعل في عمل القياسات، للإسهام في تحديد أوجه التحسين الممكنة والارتقاء بجودة خدمات الإنترنت المقدمة لهم.

ولمزيد من المعلومات عن تقرير مقياس: (www.meqyas.sa).