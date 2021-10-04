في اليوم الثالث لمعرض الكتاب.. عمر خيرت يوظف الموسيقى للتواصل

في أمسية احتضنها المسرح الأحمر بجامعة الأميرة نورة

‬نظم معرض الرياض الدولي للكتاب في اليوم الثالث من بدء انطلاقته أمسية موسيقية للموسيقار عمر خيرت، وذلك ضمن الأنشطة والفعاليات المقامة على هامش المعرض، والذي يأتي تحت شعار "وجهة جديدة، فصل جديدة" ويستمر لمدة عشرة أيام.

ليلة فنية مصنوعة من الموسيقى والتجلي احتضنها المسرح الأحمر في جامعة الأميرة نورة.

أمسية موسيقية قدمها مذيع قناة mbc سامي جميل، وبدأها الموسيقار عمر خيرت بالتعبير عن جزيل الشكر والامتنان لوزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ولمعرض الرياض الدولي للكتاب، ومرحباً بسفير مصر في السعودية أحمد فاروق، وبعدها حرر المخيلة وأطلق سراح الدهشة، جسد الطفو والغوص في الأعماق بتناغم مع الوتر والصوت، في حين كان الصدى والمدى الجمهور والأفق.

وكشف الموسيقار عمر خيرت عن مفاجأة مخصصة للعلا بتقديم أيقونة موسيقية عن التراث الموسيقي السعودي.

أمسية عمر خيرت هي امتداد للفعاليات والبرامج المقامة على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب، والبداية كانت مع أمسية الفنان عبدالرحمن محمد "الأمل الذي لن ينتهي"، في حين تحتفظ روزنامة المعرض كذلك بمسرحية الكنز، وأمسية غنائية موسيقية للفنانين سعدون جابر ونصير شمة؛ لتكون واقع ملموس لتجربة تمزج بين التنوع والتجديد في القوالب والأشكال الإبداعية، وتصف دلالة شعار معرض الرياض للكتاب 2021 "وجهة جديدة، فصل جديد".