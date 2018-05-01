"برتغالي" يقترب من "الزعيم" .. و فلوريس" يرفض "الهلال"

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن المدرب الإسباني الشهير كيكي فلوريس قد رفض العودة للتدريب في المنطقة العربية عبر بوابة الهلال حيث قالت صحيفة "arab news" أنه كان على رأس المرشحين لتدريب الزعيم .

وأوضحت الصحيفة أن المدرب السابق لأندية فالنسيا وأتليتكو مدريد ، المدرب الذي غادر اسبانيول أخيرًا قد تلقى عرضًا لقيادة الهلال خلفًا للأرجنتيني رامون دياز لكنه رفض فكرة العودة للتدريب في الدوريات الخليجية.

وبات المدرب البرتغالي روي فيتوريا ، مدرب بنفيكا البرتغالي هو الاسم الأبرز لتدريب الهلال في الفترة المقبلة.



وتولى المدرب فيتوريا قيادة الجهاز الفني لبنفيكا في 150 مباراة حقق 105 انتصارات، وخسر 24 مباراة، وتعادل في 24، وتوج معهم بالدوريالبرتغالي مرتين، وكأس السوبر البرتغالي مرتين، وكأس البرتغال مرة، وكأس الدوري مرة.



