"النيابة" تُحيل أطرف "مشاجرة جدة" إلى القضاء وتطالب بتشديد عقوبتهم

وجّهت لهم تهماً منها السخرية والتحرش والمضاربة وإشهار السلاح

قررت النيابة العامة، إحالة المتورطين في المشاجرة الجماعية داخل أحد المراكز التجارية بجدة إلى القضاء، وطالبت بتشديد العقوبة بحقهم، بعد توجيه الاتهامات لهم.

وكشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، عن انتهاء التحقيقات بشأن واقعة المشاجرة الجماعية التي حدثت بتاريخ 27/ 12/ 1440هـ بأحد المراكز التجارية بمحافظة جدة، وتكشف التحقيقات التي أجريت من قبل النيابة العامة عن حدوث شجار بين مجموعتين من الشباب على مرحلتين داخل أحد المراكز التجارية بجدة، مما نتج عنه حالة من الفزع والذعر بين زوار ورواد المركز التجاري.

وأضاف المصدر أن عدد المتورطين في الشجار ثمانية أشخاص، مما أسفر عن إصابة أحدهم برضوض بسيطة، وبعض التلفيات لطاولات وكراسي المطاعم.

وأوضح المصدر أنه بتفريغ تسجيل كاميرات المركز التجاري، لوحظ دخول ثلاثة أشخاص من بوابة رقم (3) للمركز التجاري قبل الحادثة بوقت يسير، وبعد ذلك بدقائق دخل ثلاثة أشخاص من بوابة رقم (4) للمركز التجاري، وتواجهوا في أحد الممرات في الدور الأول من المركز التجاري، وحدثت بينهما مشادة كلامية عرضية مع اشتباك خفيف بالأيدي، ثم أنفضوا بعد ذلك وتفرقوا.

وتابع: تواجهوا مرة أخرى في مطاعم المركز التجاري بعد أن انضم إلى المجموعة الأولى شخصان آخران، وإبلاغهما بما حصل مع المجموعة الثانية، فتوجهوا خمستهم إلى المجموعة الثانية وكانوا يجلسون على كراسي إحدى الطاولات المجاورة لهم، وكان قد توجه أحدهم لشراء وجبة العشاء، فعاد وحصل نقاش بينهما مرة أخرى تطور الأمر إلى الاشتباك بالأيدي بين الجميع.

وأكمل المصدر: قام أحد أفراد المجموعة الأولى بالتوجه إلى أحد المطاعم، واستل منها سكيناً فأمسك به أحد رواد المجمع ونزعها منه، وقد صدر بحق أحدهم تقرير طبي يتضمن إصابة برضة في اليد اليمنى ومدة الشفاء يومين.

وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام بحق الحدث في المجموعة الأولى بالسخرية من المتهم السابع، والتحرش به لفظياً، والتسبب في نشوب مضاربة جماعية، والاشتراك فيها وبحق رفيقيه المتهم الثاني والثالث، والاشتراك في مضاربة جماعية مع الأول ضد الرابع إلى الثامن داخل أحد المراكز التجارية.

كما توجه الاتهام للرابع والخامس والسادس والسابع والثامن بالاشتراك في مضاربة جماعية ضد الأول والثاني والثالث، واقتحام المتهم الرابع لأحد المطاعم التجارية واستلال سكين منه، وإشهارها بقصد الاعتداء، وتسبب المتهم السابع في إصابة المتهم الثالث، واتهام الثامن بالتسبب في نشوب المضاربة الجماعية مرة أخرى داخل مطاعم المركز التجاري، واتهامهم جميعاً بإحداث تلفيات في الممتلكات الخاصة، وإثارة الذعر والفزع داخل المركز التجاري وتعريض مرتاديه للخطر.

وأضاف، أنه جرى إحالة الأول لقاضي الأحداث استناداً للمادة (18) من نظام الأحداث الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 19/ 11/ 1439هـ للحكم عليه بعقوبة تأديبية، وإحالة البقية إلى المحكمة الجزائية للحكم عليهم بعقوبة تعزيرية مشددة زاجرة لهم رادعة لغيرهم.